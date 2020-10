Perché un video è stato rimosso? TikTok ora lo spiega

Leggi su wired

(Di lunedì 26 ottobre 2020) (Foto: Mario Tama/Getty Images)Gli utenti difinalmente potranno sapere per quale motivo la piattaforma haun loro. Finora il social network rimuoveva un contenuto senza informare il suo creatore delle motivazioni. Contenuti offensivi? Violazione del copyright? Pubblicità non consentita? Linguaggio volgare? Non era fornita alcuna giustificazione al di fuori di un vago “Violazione delle linee guida della comunità”. Ora però la piattaforma della cinese ByteDance ha annunciato che fornirà un’indicazione più precisa riguardo le motivazioni per cui un. “Negli ultimi mesi, abbiamo sperimentato un nuovo sistema di notifica per offrire ai creatori maggiore chiarezza sulle rimozioni di ...