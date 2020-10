Nuovo Dpcm, esplode la protesta: scontri a Milano e Torino (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella serata di oggi si stanno consumando ore di alta tensione in molte città italiane. Migliaia di cittadini sono scesi in piazza, da Nord a Sud, per protestare contro le nuove chiusure imposte dal Dpcm firmato da Conte nella giornata di sabato. Misure che, per molti, rischiano di essere un colpo fatale alle proprie attività. Dopo gli scontri a Napoli e a Roma dei giorni scorsi, questa sera c’è molta tensione a Milano, Torino, Trieste, Cremona, Catania e molte altre città. scontri a Torino: carica della Polizia Le situazioni più calde vengono riportate a Torino e Milano. Nelle due città capoluogo di Provincia, si sono radunati nelle principali piazze centinaia di cittadini, con ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Nella serata di oggi si stanno consumando ore di alta tensione in molte città italiane. Migliaia di cittadini sono scesi in piazza, da Nord a Sud, perre contro le nuove chiusure imposte dalfirmato da Conte nella giornata di sabato. Misure che, per molti, rischiano di essere un colpo fatale alle proprie attività. Dopo glia Napoli e a Roma dei giorni scorsi, questa sera c’è molta tensione a, Trieste, Cremona, Catania e molte altre città.: carica della Polizia Le situazioni più calde vengono riportate a. Nelle due città capoluogo di Provincia, si sono radunati nelle principali piazze centinaia di cittadini, con ...

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - matteosalvinimi : Sto lavorando con i nostri sindaci a un RICORSO contro il nuovo #Dpcm e a un 'piano cultura e spettacolo' per salva… - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - giorgia_zomero : Il nuovo dpcm é fatto col culo ma scendere in piazza a protestare é da coglioni - melo_drammatico : io me ne starò qui in casa a giudicarvi mentre vedo le vostre stories in cui non rispettate il nuovo dpcm -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Ristorazione, spettacolo, turismo e sport: verso un decreto ristori da 5 miliardi Il Sole 24 ORE La Lnd: “Servono aiuti per i Dilettanti. Sono migliaia le realtà a rischio”

Lo ha sottolineato il presidente, nonché vicepresidente vicario della Figc Cosimo Sibilia, che in una nota stampa ha preso posizione sul nuovo Dpcm che consente alla serie D e agli altri campionati ...

Nuovo Dpcm, la protesta esplode anche a Milano

Nuovo Dpcm, la protesta esplode anche a Milano Corteo non autorizzato e lancio di petardi e fumogeni in corso Buenos Aires ...

Lo ha sottolineato il presidente, nonché vicepresidente vicario della Figc Cosimo Sibilia, che in una nota stampa ha preso posizione sul nuovo Dpcm che consente alla serie D e agli altri campionati ...Nuovo Dpcm, la protesta esplode anche a Milano Corteo non autorizzato e lancio di petardi e fumogeni in corso Buenos Aires ...