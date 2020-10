Lockdown, la protesta contro il governo si allarga in tutta Italia: esplodono bombe a Catania (video) (Di lunedì 26 ottobre 2020) In prima fila ci sono i ristoratori, scatenati contro le decisioni del governo sul Lockdown. La chiusura anticipata alle 18 metterebbe il settore in ginocchio, protestano, e la rivolta, che era iniziata in modo violento a Napoli, si sta allargando in tutta Italia. Ieri sono andate in scena manifestazioni di protesta a Catania, Napoli e Salerno. Pacifiche, per fortuna. La protesta dei ristoratori contro il Lockdown di Conte “Sembra ci sia un accanimento contro i ristoranti. Non capisco perché non si possa andare al ristorante con tutte le norme rispettate mentre si può andare in metro affollate o in chiesa. Nei ristoranti, a teatro e al cinema no, in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 ottobre 2020) In prima fila ci sono i ristoratori, scatenatile decisioni delsul. La chiusura anticipata alle 18 metterebbe il settore in ginocchio,no, e la rivolta, che era iniziata in modo violento a Napoli, si stando in. Ieri sono andate in scena manifestazioni di, Napoli e Salerno. Pacifiche, per fortuna. Ladei ristoratoriildi Conte “Sembra ci sia un accanimentoi ristoranti. Non capisco perché non si possa andare al ristorante con tutte le norme rispettate mentre si può andare in metro affollate o in chiesa. Nei ristoranti, a teatro e al cinema no, in ...

