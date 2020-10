Italia Femminile, le due calciatrici contagiate sono “false positive” (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Nazionale Femminile tira un sospiro di sollievo insieme a tutti i tifosi azzurri: le due calciatrici inizialmente positive sono ora negative sono “false positive” le due calciatrici della Nazionale Femminile inizialmente risultate contagiate dal Coronavirus. La nota della FIGC. «Nel primo pomeriggio una buona notizia si diffonde nel ritiro della Nazionale Femminile alla vigilia del match con la Danimarca. sono infatti negativi i due tamponi di controllo a cui si sono sottoposte questa mattina insieme al resto del gruppo squadra le due calciatrici risultate positive ai test molecolari effettuati ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Per le due Azzurre si tratta quindi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Nazionaletira un sospiro di sollievo insieme a tutti i tifosi azzurri: le dueinizialmente positiveora negative“false positive” le duedella Nazionaleinizialmente risultatedal Coronavirus. La nota della FIGC. «Nel primo pomeriggio una buona notizia si diffonde nel ritiro della Nazionalealla vigilia del match con la Danimarca.infatti negativi i due tamponi di controllo a cui sisottoposte questa mattina insieme al resto del gruppo squadra le duerisultate positive ai test molecolari effettuati ieri presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano. Per le due Azzurre si tratta quindi ...

