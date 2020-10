Io ti cercherò | il cast della quarta e ultima puntata della fiction di Rai 1

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Io ti cercherò: ildi Rai 1 Questa sera, lunedì 26 ottobre 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 va in onda ladi Io ti cercherò, la nuova serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo di un padre alla ricercaverità su suo figlio. Lavede la partecipazione di diversi attori italiani. Ma qual è ilcompleto di Io ti cercherò? Di seguito l’elenco degli attori principali con i rispettivi ruoli: Alessandro Gassmann è Valerio Frediani Un ex poliziotto congedato con disonore per ...