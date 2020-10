Il New Yorker sospende Jefreey Toobin: scoperto a masturbarsi su Zoom (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il collaboratore del New Yorker Jeffrey Toobin è stato sospeso dal settimanale statunitense dopo essersi masturbato durante una diretta Zoom. Il commentatore e analista giuridico si giustifica: “Credevo di essere fuori campo”. Il commentatore e scrittore è anche analista legale della Cnn: Toobin ha fornito analisi legali per il processo di O.J. Simpson, per il caso di molestie su minori di Michael Jackson nel 2005 e per l’indagine del procuratore Kenneth Starr sul presidente Bill Clinton. Lo scrittore ha ora preso un periodo di aspettativa dalla Cnn. Lo scrittore del New Yorker Jeffrey Toobin si masturba in diretta Zoom L’annuncio della sospesione arriva dalla portavoce del New Yorker, Natalie Raab: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il collaboratore del NewJeffreyè stato sospeso dal settimanale statunitense dopo essersi masturbato durante una diretta. Il commentatore e analista giuridico si giustifica: “Credevo di essere fuori campo”. Il commentatore e scrittore è anche analista legale della Cnn:ha fornito analisi legali per il processo di O.J. Simpson, per il caso di molestie su minori di Michael Jackson nel 2005 e per l’indagine del procuratore Kenneth Starr sul presidente Bill Clinton. Lo scrittore ha ora preso un periodo di aspettativa dalla Cnn. Lo scrittore del NewJeffreysi masturba in direttaL’annuncio della sospesione arriva dalla portavoce del New, Natalie Raab: ...

