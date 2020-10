“Il giorno prima…”. GF Vip, Elisabetta Gregoraci svela il segreto: la confessione a Stefania Orlando (Di lunedì 26 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ormai è nota l’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia la Notizia che continua a corteggiarla nonostante il due di picche rifilatogli dopo la puntata di lunedì scorso. La scorsa notte il Grande Fratello Vip ha organizzato una festa e in un momento di confidenza con Stefania Orlando, l’ex moglie di Flavio Briatore e showgirl calabrese ha parlato del figlio Nathan e la scelta di partecipare al reality show. “Per me è stato difficile, per una mamma è tanto difficile. Negli anni mi hanno chiesto di fare dei lavori all’estero, non sono mai andata per non lasciarlo oppure lo portavo con me quando ancora non aveva la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020)è una delle concorrenti più chiacchierate di questa edizione del Grande Fratello Vip. Ormai è nota l’amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia la Notizia che continua a corteggiarla nonostante il due di picche rifilatogli dopo la puntata di lunedì scorso. La scorsa notte il Grande Fratello Vip ha organizzato una festa e in un momento di confidenza con, l’ex moglie di Flavio Briatore e showgirl calabrese ha parlato del figlio Nathan e la scelta di partecipare al reality show. “Per me è stato difficile, per una mamma è tanto difficile. Negli anni mi hanno chiesto di fare dei lavori all’estero, non sono mai andata per non lasciarlo oppure lo portavo con me quando ancora non aveva la ...

