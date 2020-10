Grande Fratello Vip, sono Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma i nuovi concorrenti (Di lunedì 26 ottobre 2020) sono tre i nuovi concorrenti del “Grande Fratello Vip” che entreranno in gioco a partire da lunedì 26 ottobre. Questa sera il reality condotto da Alfonso Signorini aprirà le porte a due ex concorrenti e una new entry assoluta. Stiamo parlando di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma. A causa dell’emergenza Covid, tutti e tre sono stati sottoposti a numerosi tamponi e sono in isolamento da quindici giorni. Stefano Bettarini è all’ennesima partecipazione a un reality show: è stato l’inviato de “L’Isola dei Famosi”, il concorrente della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020)tre idel “Vip” che entreranno in gioco a partire da lunedì 26 ottobre. Questa sera il reality condotto da Alfonso Signorini aprirà le porte a due exe una new entry assoluta. Stiamo parlando di. A causa dell’emergenza Covid, tutti e trestati sottoposti a numerosi tamponi ein isolamento da quindici giorni.è all’ennesima partecipazione a un reality show: è stato l’inviato de “L’Isola dei Famosi”, il concorrente della ...

