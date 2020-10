Gilles Rocca contro Guillermo Mariotto: "Smettila di fare la diva" - (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roberta Damiata Duro scontro negli studi di Storie Italiane dove si sono incontrati dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, il giudice Guillermo Mariotto e il ballerino Gilles Roca "Qualcuno fermi Mariotto!" Uno dei giudici più longevi di Ballando con le Stelle, saldo al comando del programma ormai da 15 anni, in questa nuova stagione ha sciolto ogni freno inibitore, sia all’interno del programma che durante le ospitate come quella di oggi a Storie Italiane. Facendo un passo indietro alla scorsa puntata di Ballando il programma condotto da Milly Carlucci, Mariotto, coperto non solo da una mascherina anticovid ma anche da una visiera e un paio di occhiali a specchio, ha dato il meglio di sé facendo un vero e proprio show con i concorrenti dando ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roberta Damiata Duro snegli studi di Storie Italiane dove si sono incontrati dopo l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, il giudicee il ballerinoRoca "Qualcuno fermi!" Uno dei giudici più longevi di Ballando con le Stelle, saldo al comando del programma ormai da 15 anni, in questa nuova stagione ha sciolto ogni freno inibitore, sia all’interno del programma che durante le ospitate come quella di oggi a Storie Italiane. Facendo un passo indietro alla scorsa puntata di Ballando il programma condotto da Milly Carlucci,, coperto non solo da una mascherina anticovid ma anche da una visiera e un paio di occhiali a specchio, ha dato il meglio di sé facendo un vero e proprio show con i concorrenti dando ...

