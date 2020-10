GF Vip: lite tra Guenda e Enock per Mario Balotelli, in Casa scoppia il caos (Di lunedì 26 ottobre 2020) Aria di tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip, dove è scoppiata una lite tra Guenda Goria e Enock Barwuah. Oggetto della discussione, le parole di Mario Balotelli su Dayane Mello, che la figlia di Maria Teresa Ruta ha tirato in ballo durante una cena scatenando, tra gli altri, le ire di Patrizia De Blanck. Il fratello del calciatore ha reagito immediatamente. Grande Fratello Vip: Mario Balotelli “pomo della discordia” Alta tensione tra le mura del GF Vip 5, protagonisti Guenda Goria e Enock Barwuah: durante la cena, la figlia di Maria Teresa Ruta ha chiesto al coinquilino di dissociarsi dalle affermazioni del fratello, Mario Balotelli, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 26 ottobre 2020) Aria di tensioni nelladel Grande Fratello Vip, dove èta unatraGoria eBarwuah. Oggetto della discussione, le parole disu Dayane Mello, che la figlia di Maria Teresa Ruta ha tirato in ballo durante una cena scatenando, tra gli altri, le ire di Patrizia De Blanck. Il fratello del calciatore ha reagito immediatamente. Grande Fratello Vip:“pomo della discordia” Alta tensione tra le mura del GF Vip 5, protagonistiGoria eBarwuah: durante la cena, la figlia di Maria Teresa Ruta ha chiesto al coinquilino di dissociarsi dalle affermazioni del fratello,, ...

fede_lei95 : RT @Striscia: Il mistero si infittisce... #GFVIP #gregoraci - tuttopuntotv : Guenda Goria e Enock litigano al GF VIP 5 per colpa di Balotelli e in casa scoppia il caos #gfvip… - macriga3 : Enoch fuori. Patrizia fuori. Elisabetta fuori. I diversi. Per adesso. Temo che ce ne siano altri che si ritengano s… - macriga3 : Guenda andare a dire a enoch dissociato non è il massimo. Si offende a morte. Le risorse usano sempre il razzismo. - guarluc : Grande Fratello Vip, lite folle nella casa: 'Chi ti credi di essere?' -