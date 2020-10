Fridays for Future: Raggi bocciata, sue misure insufficienti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – I ragazzi di Fridays for Future bocciano senza appello il Campidoglio sui temi dell’emergenza climatica. Alcuni degli attivisti del movimento ambientalista, insieme ai rappresentanti di Fare Verde, sono infatti intervenuti oggi in apertura della seduta tematica dell’Assemblea capitolina sul ‘climate change’, bollando sostanzialmente come insufficienti e inadeguate le politiche implementate a Roma dalla Giunta guidata dalla sindaca Virginia Raggi in materia di ambiente, lotta all’inquinamento e sostenibilita’. La prima a intervenire e’ stata Marianna Panzarino di Friday for Future, citando la mozione approvata lo scorso anno all’unanimita’ dall’Aula: “A un anno da quel voto dobbiamo registrare un’insufficienza delle ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – I ragazzi diforbocciano senza appello il Campidoglio sui temi dell’emergenza climatica. Alcuni degli attivisti del movimento ambientalista, insieme ai rappresentanti di Fare Verde, sono infatti intervenuti oggi in apertura della seduta tematica dell’Assemblea capitolina sul ‘climate change’, bollando sostanzialmente comee inadeguate le politiche implementate a Roma dalla Giunta guidata dalla sindaca Virginiain materia di ambiente, lotta all’inquinamento e sostenibilita’. La prima a intervenire e’ stata Marianna Panzarino di Friday for, citando la mozione approvata lo scorso anno all’unanimita’ dall’Aula: “A un anno da quel voto dobbiamo registrare un’insufficienza delle ...

