Eva Henger si mostra tutta tutta. Non tramonta mai: addosso solo scarpa col tacco e una 'striscetta' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Attenzione se siete affezionati fan della mitica Eva Henger, questo è il vostro giorno fortunato. La regina del cinema proibito ha abbandonato il mondo che l'ha resa celebre da moltissimi anni ormai e, nonostante non rimpianga affatto quel periodo di vita, ha deciso di far sognare il web riproponendo un vecchio scatto dell'epoca. Perché non rimpiange quella fase di vita? Lo ha spiegato spesso, anche solo con gli occhi. Non si tratta di un vero e proprio rimorso ma, inevitabilmente, la star ungherese ha sofferto del fatto che la primogenita Mercedesz venisse presa in giro a scuola per il suo passato. Eva Henger è prima di tutto una mamma e, oggi, il bene della sua famiglia viene prima di ogni cosa. Eva Henger nei primi anni del Duemila Vi ricordate dello scherzo televisivo che ...

