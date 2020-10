Conferenza stampa Lautaro Martinez: «Voglio lasciare l’Inter il più in alto possibile» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Conferenza stampa Lautaro Martinez: le parole dell’attaccante dell’Inter alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetsk Lautaro Martinez ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. RINNOVO – «Lavoro ogni giorno per migliorare e vincere, sono contento e felice qui all’Inter. Voglio lasciare l’Inter il più in alto possibile, domani non so che succede. Oggi qui però sono felice, i tifosi vanno ringraziati con tutto l’affetto, così come tutti coloro i quali lavorano nel club» RABBIA GENOA – «Perché non ho fatto la partita che volevo, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020): le parole dell’attaccante dell’Inter alla vigilia del match contro lo Shakhtar Donetskha parlato inalla vigilia del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. RINNOVO – «Lavoro ogni giorno per migliorare e vincere, sono contento e felice qui all’Inter.l’Inter il più in, domani non so che succede. Oggi qui però sono felice, i tifosi vanno ringraziati con tutto l’affetto, così come tutti coloro i quali lavorano nel club» RABBIA GENOA – «Perché non ho fatto la partita che volevo, ...

