Codacons | autobus e metro sovraffollati | Prefetto deve intervenire

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Roma – “Ancora una giornata infernale per i trasporti pubblici della capitale, con stazioni della, banchine, bus e vagoni pieni all’inverosimile, senza alcun distanziamento tra i passeggeri e inevitabili rischi sul fronte sanitario. Una situazione che porta oggi ila minacciare un ricorso per bloccare tutti i mezzi pubblici in circolazione a Roma”. Cosi’ in una nota il. “Da giorni oramai si assiste alla sistematica violazione di tutte le regole sul distanziamento sociale nel comparto del trasporti pubblici romani”, spiega il presidente Carlo Rienzi. “Una vergogna nazionale, perche’ si chiudono palestre, piscine, cinema e teatri e si limitano fortemente bar e ristoranti, chiedendo sacrifici enormi a cittadini e lavoratori che vengono poi del tutto vanificati ...

Da inizio anno sono 23 i bus #Atac e Roma TPL distrutti dagli incendi. Praticamente ogni mese 2 autobus e mezzo vanno a fuoco.

Trasporto pubblico a rischio secondo il Codacons, che chiede il calo della capienza massima al 50% su bus e metro come misura anti-Covid.Andare a scuola in pullman è un'azione "a rischio" per gli studenti di Cagliari. E dopo il piccolo sciopero di pochi giorni fa monta ulteriormente la protesta dei ragazzi. In classe le distanze anti C ...