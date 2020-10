Clotilde | 37 anni | “Proteggetevi | il Covid esiste | mi sento morire”-VIDEO

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Spopola sul web ildi, ricoverata in terapia intensiva per il: “Proteggetevi, il: qui mimorire” Dopo la TAC polmonare di un 37enne ricoverato, in quanto contagiato dal, al “Cotugno“, il polo infettivologico di Napoli, dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca per ammonire i giovani al … L'articolo, 37: “Proteggetevi, il: mimorire”-Curiosauro.