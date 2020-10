Clementi promuove il nuovo Dpcm. Galli cauto: «Tutti in auto-lockdown: se funziona lo vedremo fra due settimane» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Il nuovo Dpcm? Efficace. È questa la posizione di Massimo Clementi, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Al contrario di quello di una settimana fa, che definisce «troppo blando», le nuove disposizioni contro il Coronavirus potrebbero avere un effetto concreto per tenere a bada la curva dei contagi. Ma resta un problema: quello dei mezzi pubblici. «I trasporti sono un settore molto critico», ha detto in un’intervista a Giampiero Calapà sul Fatto Quotidiano. «Abbiamo 20 mila autobus turistici privati fermi, con altrettanti autisti disoccupati. Non capisco perché non vengano utilizzati». A parte questo tema, a suo avviso la situazione ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (26 ottobre)Il? Efficace. È questa la posizione di Massimo, direttore del laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale San Raffaele di Milano. Al contrario di quello di una settimana fa, che definisce «troppo blando», le nuove disposizioni contro il Coronavirus potrebbero avere un effetto concreto per tenere a bada la curva dei contagi. Ma resta un problema: quello dei mezzi pubblici. «I trasporti sono un settore molto critico», ha detto in un’intervista a Giampiero Calapà sul Fatto Quotidiano. «Abbiamo 20 milabus turistici privati fermi, con altrettanti autisti disoccupati. Non capisco perché non vengano utilizzati». A parte questo tema, a suo avviso la situazione ...

