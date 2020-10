(Di martedì 27 ottobre 2020)sera prenderà il via la secondadi, che vedrà impegnate le due squadre nerazzurre che rappresentano lo Stivale, Atalanta e Inter. I bergamaschi ospitano l’Ajax, mentre gli uomini di Conte saranno di scena in Ucraina contro lo Shakhtar. Ecco ilcompletodi: 18.55: Shakhtar Donetsk-Inter 18.55: Lokomotiv Mosca-Bayern Monaco 21.00: Atalanta-Ajax 21.00: Borussia Moenchengladbach-Real Madrid, 21.00: Liverpool-Midtjylland 21.00: Atletico Madrid-Salisburgo 21.00: Porto-Olympiacos 21.00: Olympique Marsiglia-Manchester City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Inter : CONFERENZA-??-Da Kiev le parole di Conte e Lautaro alla vigilia di Champions League#ShakhtarInter #UCL - Inter : ?? | ALLENAMENTO Le immagini dell'allenamento della vigilia: pronti a partire per Kiev! Tutte le foto sono qui ??… - bbchausa : Ana sa ran za a fafata tsakanin Cristiano Ronaldo da Messi ranar Laraba a gasar Champions League. - clikservernet : Champions League, il programma della giornata di domani - 11contro11 : #ChampionsLeague: probabili formazioni (giornata 2 fase a gironi) #11contro11 -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

UEFA.com

Pirlo, dopo la vittoria in Champions, cerca il secondo successo consecutivo. Di fronte la migliore difesa della Serie A ...C'è grande importanza in questi tre punti che l'Inter va a giocarsi in Ucraina. E' Champions League mica il torneo della Brianza e se si considera che già il primo in casa è stato un passo mezzo falso ...