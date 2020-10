Briga e Arianna Montefiori si sposano: la proposta ufficiale (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il cantante Briga ha postato sui social il video della proposta di matrimonio che ha fatto alla fidanzata Arianna Montefiori: “Sì, tutta la vita” Briga e Arianna Montefiori sono pronti al grande passo: il cantante lanciato da Amici ha infatti chiesto alla giovane attrice della soap opera di Raiuno Il Paradiso delle Signore di diventare sua moglie e la sua risposta è stata affermativa. La proposta, documentata sui social, è avvenuta con sullo sfondo la grande cupola di San Pietro a Roma ed arriva a pochi giorni dal primo anniversario da fidanzati di Mattia ed Arianna. In quell’occasione, lui le aveva fatto recapitare in camerino un mazzo di 12 rose rosse; 12 come i mesi in cui si ... Leggi su zon (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il cantanteha postato sui social il video delladi matrimonio che ha fatto alla fidanzata: “Sì, tutta la vita”sono pronti al grande passo: il cantante lanciato da Amici ha infatti chiesto alla giovane attrice della soap opera di Raiuno Il Paradiso delle Signore di diventare sua moglie e la sua risposta è stata affermativa. La, documentata sui social, è avvenuta con sullo sfondo la grande cupola di San Pietro a Roma ed arriva a pochi giorni dal primo anniversario da fidanzati di Mattia ed. In quell’occasione, lui le aveva fatto recapitare in camerino un mazzo di 12 rose rosse; 12 come i mesi in cui si ...

