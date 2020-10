Aumento di capitale: Visibilia Editore rettifica il prezzo delle azioni (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) – Visibilia Editore ha comunicato i dettagli della ricapitalizzazione, che prende il via il giorno 26 ottobre. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,97208375. In conseguenza di ciò, il fattore di rettifica dei volumi è 1,028717947. prezzo di riferimento rettificato: 0,1113 prezzo ufficiale rettificato: 0,1138 (Foto: © Alessandro Landi 123RF) Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 ottobre 2020) (Teleborsa) –ha comunicato i dettagli della ricapitalizzazione, che prende il via il giorno 26 ottobre. Sui prezzi del titolo, sotto riportati, è stato applicato un fattore dipari a 0,97208375. In conseguenza di ciò, il fattore didei volumi è 1,028717947.di riferimentoto: 0,1113ufficialeto: 0,1138 (Foto: © Alessandro Landi 123RF)

