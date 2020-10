Antonella Elia prende il posto della Marcuzzi: paciere dopo Temptation Island (Di lunedì 26 ottobre 2020) Antonella Elia ha vestito i panni di un moderno cupido dopo Temptation Island. Una coppia è tornata ufficialmente insieme grazie al suo intervento. Antonella Elia è stata fondamentale per la coppia formata da Sofia e Alessandro, protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island. Il suo ruolo da cupido è stato molto importante, infatti grazie a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020)ha vestito i panni di un moderno cupido. Una coppia è tornata ufficialmente insieme grazie al suo intervento.è stata fondamentale per la coppia formata da Sofia e Alessandro, protagonistiscorsa edizione di. Il suo ruolo da cupido è stato molto importante, infatti grazie a … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Hely_aa : RT @vincycernic95: PREPARATI ENOCK CHE QUELLO CHE TI HA DETTO IERI GUENDA È SOLO L'ANTIPASTO DI QUELLO CHE TI ASPETTA CON ANTONELLA ELIA #G… - Hely_aa : RT @vincycernic95: Antonella Elia pronta a scagliarsi contro tutta la stanza arancione per aver toccato la sua pupilla Guenda Goria. Già la… - Sabrina81779993 : #gfvip 'noi donne non vogliamo essere rappresentate e elogiate da una Antonella Elia per una frase di enock' non so… - fraaanssss2 : Aspetto solo che Antonella Elia parli di ciò che è successo tra Guenda ed Enock, visto che è l’unica con le palle lì?? #GFVIP - Guglielmo___99 : RT @vincycernic95: PREPARATI ENOCK CHE QUELLO CHE TI HA DETTO IERI GUENDA È SOLO L'ANTIPASTO DI QUELLO CHE TI ASPETTA CON ANTONELLA ELIA #G… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia Antonella Elia pronta per il GF Vip ma gli manca il vestito… ItaSportPress Antonella Elia prende il posto della Marcuzzi: paciere dopo Temptation Island

Antonella Elia è stata fondamentale per la coppia formata da Sofia e Alessandro, protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island. Il suo ruolo da cupido è stato molto importante, infatti ...

Temptation Island, Sofia Calesso torna con Alessandro: «Antonella Elia? La ringrazierò sempre»

In molti la ricordano a Temptation Island mentre parlava in terza persona scatenando la curiosità di Antonella Elia. La domanda «Chi è ...

Antonella Elia è stata fondamentale per la coppia formata da Sofia e Alessandro, protagonisti della scorsa edizione di Temptation Island. Il suo ruolo da cupido è stato molto importante, infatti ...In molti la ricordano a Temptation Island mentre parlava in terza persona scatenando la curiosità di Antonella Elia. La domanda «Chi è ...