Antimafia, 16 arresti per traffico di stupefacenti: l'operazione

Nell'ambito di un'operazione Antimafia, i Carabinieri di Foggia hanno disposto l'ordinanza cautelare per 16 persone accusate di traffico di stupefacenti I Carabinieri di Foggia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, hanno sgominato una rete dedita al traffico di stupefacenti nell'ambito dell'operazione Antimafia chiamata "Araneo". Disposte ordinanze cautelari nei confronti di 16 persone, di queste … L'articolo Antimafia, 16 arresti per traffico di stupefacenti: l'operazione proviene da Inews.it.

