“Abbiamo bisogno di braccia, gambe e cuore per riportare in alto la nostra Pagani!” (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Erika Noschese Lello De Prisco è ufficialmente il sindaco di Pagani. Nella mattinata di ieri, infatti, è stata ufficializzata la nuova giunta comunale che sarà in carica per i prossimi 5 anni. Tra le novità dell’amministrazione De Prisco l’assessorato al turismo religioso, tema caro al primo cittadino, affidato a Mena Pappalardo che ricopre la carica di vicesindaco. Augusto Pepe si occuperà dei lavori pubblici; Felice Castaldo, invece, di urbanistica. La delega dell’ambiente è andata a Giuseppe Campitiello mentre patrimonio e viabilità a Veronica Russo.Inoltre, a Pietro Sessa la delega al commercio e attività produttive; Stella Longobucco, pubblica istruzione. De Prisco ha tenuto per sè uno degli assessorati più importanti, quello al bilancio. Il sindaco ha assegnato anche alcuni incarichi ai ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 ottobre 2020) di Erika Noschese Lello De Prisco è ufficialmente il sindaco di Pagani. Nella mattinata di ieri, infatti, è stata ufficializzata la nuova giunta comunale che sarà in carica per i prossimi 5 anni. Tra le novità dell’amministrazione De Prisco l’assessorato al turismo religioso, tema caro al primo cittadino, affidato a Mena Pappalardo che ricopre la carica di vicesindaco. Augusto Pepe si occuperà dei lavori pubblici; Felice Castaldo, invece, di urbanistica. La delega dell’ambiente è andata a Giuseppe Campitiello mentre patrimonio e viabilità a Veronica Russo.Inoltre, a Pietro Sessa la delega al commercio e attività produttive; Stella Longobucco, pubblica istruzione. De Prisco ha tenuto per sè uno degli assessorati più importanti, quello al bilancio. Il sindaco ha assegnato anche alcuni incarichi ai ...

