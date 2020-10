Zidane in bilico: il Real Madrid pensa a Pochettino (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Real Madrid pensa a Mauricio Pochettino in caso di esonero di Zinedine Zidane: contatti avviati con l’argentino Non è bastata la vittoria nel Clasico contro il Barcellona a salvaguardare la posizione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico spagnolo resta sotto la luce dei riflettori e, in caso di esonero, potrebbe essere sostituito da Mauricio Pochettino. Secondo fonti spagnole, l’ex allenatore del Tottenham sarebbe già stato contattato dalla dirigenza dei blancos. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Ila Mauricioin caso di esonero di Zinedine: contatti avviati con l’argentino Non è bastata la vittoria nel Clasico contro il Barcellona a salvaguardare la posizione di Zinedinesulla panchina del. Il tecnico spagnolo resta sotto la luce dei riflettori e, in caso di esonero, potrebbe essere sostituito da Mauricio. Secondo fonti spagnole, l’ex allenatore del Tottenham sarebbe già stato contattato dalla dirigenza dei blancos. Leggi su Calcionews24.com

