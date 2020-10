Ultime Notizie Roma del 25-10-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020)dailynews radiogiornale ancora ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e domenica 25 ottobre governo al lavoro per definire il nuovo dpcm che Giuseppe Conte dovrebbe firmare domenica si era ipotizzato di anticipare la firma nella giornata di ieri il parere contrario delle regioni l’esecutivo non cambia linea su una delle misure più contestate la chiusura alle 18 per ristoranti bar gelaterie pasticcerie si va verso lo stop all’attività di palestre piscine e sarei già si valuta anche la limitazione Degli spostamenti tra le regioni decine di persone si sono radunate in Piazza del Popolo nel centro diper protestare contro il coprifuoco e le misure anti covid alla mezzanotte quando è stato intimato di il corteo di disperdersi i manifestanti hanno lanciato petardi e ...