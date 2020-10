frafra61_rossi : RT @ClaudioPerconte: Ristoratori e commercianti possono dunque scegliere tra l'accettare le inutili misure di Giuseppi lasciandosi morire,… - FirenzePost : Ristoratori: le misure del governo ci costeranno altri 2,7 miliardi. Subito i ristori o moriremo - Czinforma : - TotoVolpe69 : RT @LiveSicilia: Ristoratori contro le nuove misure: “Così siamo destinati a fallire” - LiveSicilia : Ristoratori contro le nuove misure: “Così siamo destinati a fallire” -

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori misure

Reporter Gourmet

ROMA – Le misure varate dal governo costeranno altri 2,7 miliardi di euro alle imprese della ristorazione. Se non accompagnate da contemporanee e proporzionate compensazioni di natura economica, ...Non sono mancate e certo non mancheranno nemmeno nelle prossime ore le reazioni del mondo della politica e delle istituzioni al nuovo Dpcm presentato dal premier Conte che introduce nuove restrizioni ...