Nuovo Dpcm, sono ancora consentite feste e cerimonie? (Di domenica 25 ottobre 2020) ”Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose”. Quanto riportato è ciò che prevede il Nuovo Dpcm, valido da lunedì 26 ottobre 2020, firmato recentemente da Giuseppe Conte. Il Premier italiano ha offerto la propria approvazione alla sospensione di feste e cerimonie di ogni tipo, al fine di limitare i contagi da Coronavirus, negli ultimi tempi preoccupanti numericamente. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) ”Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.vietate lenei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti allecivili e religiose”. Quanto riportato è ciò che prevede il, valido da lunedì 26 ottobre 2020, firmato recentemente da Giuseppe Conte. Il Premier italiano ha offerto la propria approvazione alla sospensione didi ogni tipo, al fine di limitare i contagi da Coronavirus, negli ultimi tempi preoccupanti numericamente.

