Napoli-Gattuso fino al 2023: accordo a un passo e senza penali (Di domenica 25 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di domenica 25 ottobre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

RealPiccinini : Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giust… - FBiasin : Peccato per il #Napoli: se non avesse un catenacciaro 'solo grinta' in panchina potrebbe ambire a qualcosa di impor… - Notiziedi_it : Benevento-Napoli, Gattuso: “Derby mai facili. E l’incubo Brignoli…” - Notiziedi_it : Napoli-Gattuso fino al 2023: accordo a un passo e senza penali - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il #Napoli e #Gattuso bruciano i tempi: rinnovo fino al 2023 a un passo. E senza clausole -