MotoGP | Maverick Viñales | “Oggi non avevo grip sulle gomme | ad eccezione forse dei primi tre giri”

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020)Viñales ha chiuso in settima posizione il Gran Premio di Teruel 2020, undicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale. Lo spagnolo della Yamaha oggi ha fatto davvero molta fatica, andando presto in crisi con lee perdendo il treno dei migliori in lotta per il podio. Il 25enne nativo di Figueres è riuscito perlomeno a precedere sul traguardo Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso, consolidando il terzo posto in campionato ma perdendo punti preziosi dal leader iridato Joan Mir, distante adesso 19 punti quando mancano tre tappe al termine della stagione. “Sono sicuro che per noi l’opzione morbida-morbida fosse quella giusta per la scelta delle– dichiara Viñales dopo la gara al sito ufficiale della Yamaha – Abbiamo visto nell’ultima ...