Motocross | GP Lommel MXGP 2020 | Jorge Prado positivo al Covid-19 | costretto a rinunciare all’appuntamento di Lommel

Leggi su oasport

(Di domenica 25 ottobre 2020) Un fulmine a ciel sereno a poche prima del GP di(Belgio), appuntamento del Mondialedi. Lo spagnolo, figura di riferimento del campionato diin sella alla KTM, è risultatoal test per-19 e quindi non sarà al via del round belga. Un assenza che di fatto condizionerà il percorso iridato, considerando il terzo posto dell’iberico in classifica generale, distanziato di due lunghezze da Tony Cairoli, e la disputa di soli tre GP da qui al termine della stagione. “Come sempre, mercoledì scorso prima della gara abbiamo fatto tutti i test. Oggi ho ricevuto i risultati: sonoal-19. Mi sento davvero ...