Milan-Roma | Pioli | “Tutto sulle condizioni di Rebic e Calhanoglu Rinnovo Donnarumma? Rispondo così”

"Ogni partita è importante, abbiamo cominciato bene e dobbiamo continuare così".Parola di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, in programma lunedì sera a San Siro: primo oggetto di discussione, il momento delle due compagini, reduci da due vittorie conquistate in Europa League rispettivamente contro Celtic e Young Boys."Affrontiamo un avversario forte che nelle ultime sei partite in trasferta ne ha vinte cinque. Un avversario che somiglia al Milan, hanno confermato un allenatore che ha fatto bene al primo anno in Italia, hanno inserito giovani forti come Kumbulla, hanno preso un giocatore importante come Pedro. E' una squadra ambiziosa, ma lo siamo anche noi. Sarà una partita aperta - ha dichiarato ...

