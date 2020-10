Milan, Pioli: «La Roma ci somiglia un po’, sarà gara aperta» (Di domenica 25 ottobre 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato alla vigilia della gara contro la Roma. Ecco le parole dell’allenatore rossonero Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto alla vigilia della gara contro la Roma. «E’ importante perché abbiamo cominciato bene e vogliamo continuare. Affrontiamo un avversario forte che nelle ultime sei trasferte ne ha vinte 5 e pareggiate una. Assomiglia un po’ al Milan perché hanno confermato un allenatore e un progetto che ha fatto bene l’anno scorso e hanno una squadra giovane ma anche con elementi di qualità internazionale come Pedro. Credo che sarà una partita aperta con due squadre pronte a mettere in ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Stefano, tecnico del, ha parlato alla vigilia dellacontro la. Ecco le parole dell’allenatore rossonero Stefano, tecnico del, è intervenuto alla vigilia dellacontro la. «E’ importante perché abbiamo cominciato bene e vogliamo continuare. Affrontiamo un avversario forte che nelle ultime sei trasferte ne ha vinte 5 e pareggiate una. Asun po’ alperché hanno confermato un allenatore e un progetto che ha fatto bene l’anno scorso e hanno una squadra giovane ma anche con elementi di qualità internazionale come Pedro. Credo che sarà una partitacon due squadre pronte a mettere in ...

AntoVitiello : Uno dei problemi del #Milan negli anni passati era di non avere una rosa con seconde linee all'altezza. Oggi Pioli… - AntoVitiello : #Milan a punteggio pieno dopo 4 giornate, non accadeva dal 1995/96 con Capello in panchina. Squadra di Pioli a segn… - AntoVitiello : #Pioli a RadioRai: “Questo #Milan è nato a gennaio 2020 con gli arrivi di Ibra, Kjaer Saelemaekers. Vogliamo provar… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan - #Pioli: 'Rinnovo @gigiodonna1? Ecco perché non sono preoccupato' - #ACMilan #Milan… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #milan, #pioli: «Non sarà facile, la Roma è una squadra ambiziosa. Ci assomiglia molto» -