LIVE Venezia-Dinamo Sassari 99-92, Serie A basket in DIRETTA: Bramos devastante, la Reyer si prende il secondo posto (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.31 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie e buon proseguimento di serata! 19.29 Nessun dubbio sull’MVP del match: è Michael Bramos, che chiude con 28 punti (6/10 da tre). Molto bene anche Isaac Fotu, autore di 17 punti, mentre ai sardi non bastano i 29 punti di uno scatenato Eimantas Bendzius (9/10 dal campo). 19.26 Vittoria e secondo posto per l’Umana Reyer Venezia, che al Taliercio batte Sassari per 99-92 e conquista la quarta vittoria in cinque incontri disputati. Partita sorprendentemente ad altissimo punteggio: grande prestazione offensiva per gli orogranata, che hanno sopperito alla grande all’assenza di Austin ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.31 Chiudiamo qui la nostra. Grazie e buon proseguimento di serata! 19.29 Nessun dubbio sull’MVP del match: è Michael, che chiude con 28 punti (6/10 da tre). Molto bene anche Isaac Fotu, autore di 17 punti, mentre ai sardi non bastano i 29 punti di uno scatenato Eimantas Bendzius (9/10 dal campo). 19.26 Vittoria eper l’Umana, che al Taliercio batteper 99-92 e conquista la quarta vittoria in cinque incontri disputati. Partita sorntemente ad altissimo punteggio: grande prestazione offensiva per gli orogranata, che hanno sopperito alla grande all’assenza di Austin ...

