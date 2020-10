Lazio, Milinkovic torna a correre: Inzaghi spera per la Champions (Di domenica 25 ottobre 2020) Non c'è tempo per riposare, il calendario fitto di impegni non concede soste o tempo libero. La Lazio di Simone Inzaghi nella mattinata alle ore 11 è di nuovo in campo. Una seduta per pochi, solo sei ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) Non c'è tempo per riposare, il calendario fitto di impegni non concede soste o tempo libero. Ladi Simonenella mattinata alle ore 11 è di nuovo in campo. Una seduta per pochi, solo sei ...

