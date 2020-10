Impianti sciistici chiusi: cosa cambia dal 26 ottobre 2020 (Di domenica 25 ottobre 2020) Le immagini arrivate ieri dalla Valle d’Aosta con gli Impianti sciistici presi d’assalto, hanno fatto molto discutere. E forse anche per questo motivo nel nuovo DPCM firmato nella notte dal Premier Conte, si è deciso di prendere una soluzione drastica con la chiusura di questi Impianti. Sulla versione definitiva del nuovo decreto, che entrerà in vigore da domani 26 ottobre 2020 e durerà fino al 24 novembre 2020, si legge che: “sono chiusi gli Impianti nei comprensori sciistici“.Il Premier ha auspicato che queste misure possano poi cambiare alla fine del mese di novembre, esortando tutti a rispettare le regole. Solo evitando il più possibile l’incontro, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 ottobre 2020) Le immagini arrivate ieri dalla Valle d’Aosta con glipresi d’assalto, hanno fatto molto discutere. E forse anche per questo motivo nel nuovo DPCM firmato nella notte dal Premier Conte, si è deciso di prendere una soluzione drastica con la chiusura di questi. Sulla versione definitiva del nuovo decreto, che entrerà in vigore da domani 26e durerà fino al 24 novembre, si legge che: “sonoglinei comprensori“.Il Premier ha auspicato che queste misure possano poire alla fine del mese di novembre, esortando tutti a rispettare le regole. Solo evitando il più possibile l’incontro, ...

