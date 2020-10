Highlights e gol Cosenza-Lecce 1-1: Serie B 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 25 ottobre 2020) Gli Highlights e le azioni salienti di Cosenza-Lecce, match della quinta giornata di Serie B 2020/2021. Al 12′ Coda sblocca le marcature per gli ospiti e firma l’1-0 prima di sbagliare il penalty del possibile raddoppio. E la serata del Lecce si tramuta presto in beffa. Al 56′ è Gliozzi a siglare la rete del definitivo pareggio per 1-1. Leggi su sportface (Di domenica 25 ottobre 2020) Glie le azioni salienti di, match della quinta giornata di. Al 12′ Coda sblocca le marcature per gli ospiti e firma l’1-0 prima di sbagliare il penalty del possibile raddoppio. E la serata delsi tramuta presto in beffa. Al 56′ è Gliozzi a siglare la rete del definitivo pareggio per 1-1.

