Gusto 19, il posto giusto per mangiare bene a Torvaianica (Di domenica 25 ottobre 2020) Un’ottima idea per un pranzo o una cena tra amici, in famiglia o tra colleghi? Gusto 19! Affacciato sul litorale di Torvajanica, Gusto 19 è un ristorante di nuova concezione che offre al cliente un’esperienza culinaria che spazia dalla cucina alla pizzeria. Offre prodotti sempre freschi e di prima qualità: il pesce viene selezionato e acquistato giornalmente e lo chef Luigi Peluso, grazie alla sua trentennale esperienza, riesce a deliziare il palato dei clienti con i suoi piatti di mare e di terra, realizzando ricette tradizionali e rivisitazione delle stesse. Non solo carne e pesce Da Gusto 19 si potrà assaporare anche un’ottima pizza gourmet, che nasce dallo studio di un impasto che garantisce la massima digeribilità grazie ad una maturazione di 48 ore. Gli abbinamenti dei prodotti vengono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 ottobre 2020) Un’ottima idea per un pranzo o una cena tra amici, in famiglia o tra colleghi?19! Affacciato sul litorale di Torvajanica,19 è un ristorante di nuova concezione che offre al cliente un’esperienza culinaria che spazia dalla cucina alla pizzeria. Offre prodotti sempre freschi e di prima qualità: il pesce viene selezionato e acquistato giornalmente e lo chef Luigi Peluso, grazie alla sua trentennale esperienza, riesce a deliziare il palato dei clienti con i suoi piatti di mare e di terra, realizzando ricette tradizionali e rivisitazione delle stesse. Non solo carne e pesce Da19 si potrà assaporare anche un’ottima pizza gourmet, che nasce dallo studio di un impasto che garantisce la massima digeribilità grazie ad una maturazione di 48 ore. Gli abbinamenti dei prodotti vengono ...

CorriereCitta : Gusto 19, il posto giusto per mangiare bene a Torvaianica - TikaliaMarty : Penso lo stesso. Sono felicissima dei risultati raggiunti ma ripensandoci meglio tutto ciò ha anche un gusto un po'… - GraceThatsAmore : @Ballando_Rai @CdGherardesca @Saradivaira io non guardero' piu' ballando se l'anno prossimo tornera' Mariotto, a me… - avatar1dory : Leva il caro davanti .@matteosalvinimi Non avete nulla a che spartire Stai al tuo posto, non t’allargare Sei minus… - PianiMino : @InterCM16 Sono buonissimi, ma io non li farei giocare al posto dei miei. È un mio gusto. Farei giocare giusto l’ar… -

Ultime Notizie dalla rete : Gusto posto Lazio e Inter si rilanciano, Atalanta ancora ko UEFA.com Ogni cosa al proprio posto, si può: ecco come fare

Ogni oggetto o cosmetico che sia ha bisogno di una sistemazione fissa per essere trovato facilmente e velocemente, senza perdite di tempo e di pazienza. E’ appunto per questo che il sito ArtWo.it prop ...

Ogni oggetto o cosmetico che sia ha bisogno di una sistemazione fissa per essere trovato facilmente e velocemente, senza perdite di tempo e di pazienza. E’ appunto per questo che il sito ArtWo.it prop ...