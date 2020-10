F1, Max Verstappen: “Meglio del terzo posto non potevo fare, all’inizio ho sofferto a livello di grip” (Di domenica 25 ottobre 2020) Max Verstappen chiude al terzo posto il Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno con la solita sensazione, ovvero di avere completato la gara da “primo dei terrestri”. Le Mercedes hanno fatto il vuoto, come sempre, per cui al pilota della Red Bull non è rimasto altro che fare il suo e centrare l’ennesimo podio di questa stagione. Un andamento amaro per l’olandese che fa sempre il massimo, ma davanti ha due extra-terrestri. La gara di Portimao nel suo caso ha vissuto di grandi emozioni nel primo giro. “Sinceramente al via non avevo aderenza – spiega il ventitreenne nativo di Hasselt nel corso delle interviste di rito post-gara – Ho provato a stare lontano dai guai nelle primissime fasi, ma è arrivato comunque il contatto con Sergio Perez che non mi ha dato ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020) Maxchiude alil Gran Premio del Portogallo 2020 di Formula Uno con la solita sensazione, ovvero di avere completato la gara da “primo dei terrestri”. Le Mercedes hanno fatto il vuoto, come sempre, per cui al pilota della Red Bull non è rimasto altro cheil suo e centrare l’ennesimo podio di questa stagione. Un andamento amaro per l’olandese che fa sempre il massimo, ma davanti ha due extra-terrestri. La gara di Portimao nel suo caso ha vissuto di grandi emozioni nel primo giro. “Sinceramente al via non avevo aderenza – spiega il ventitreenne nativo di Hasselt nel corso delle interviste di rito post-gara – Ho provato a stare lontano dai guai nelle primissime fasi, ma è arrivato comunque il contatto con Sergio Perez che non mi ha dato ...

pinsaroulette : Max Verstappen a podio in ogni cazzo di gara che ha portato a termine. - 34_liss : RT @rtl1025: ????? Doppietta Mercedes nel Gran Premio di #Formula1 del Portogallo. Vittoria per Lewis #Hamilton che precede il compagno di sq… - GragSchildkrote : RT @aalessiadivi: e beh, per Max Verstappen non c’è neanche da dirlo. spettacolo puro su quella macchina. nonostante i problemi, la sua gui… - aalessiadivi : e beh, per Max Verstappen non c’è neanche da dirlo. spettacolo puro su quella macchina. nonostante i problemi, la s… - OA_Sport : #F1, Max #Verstappen: “Meglio del terzo posto non potevo fare, all’inizio ho sofferto a livello di grip”… -