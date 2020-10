F1, Antonio Giovinazzi: “La monoposto era differente da una curva all’altra” (Di domenica 25 ottobre 2020) Antonio Giovinazzi commenta la propria prestazione in occasione del Gran Premio di Portimao, dodicesima tappa del Mondiale di F1 2020. L’alfiere di casa Alfa Romeo ha completato al 15° posto la prova portoghese alle spalle del britannico George Russell (Williams). Il pugliese ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: “Mi è sembrata una gara molto lunga, resa ancora più difficile dal non avere una radio funzionante dopo il primo giro. Non avevo una comunicazione con la squadra e durante la corsa non siamo riusciti a risolvere il problema. Il vento non ha reso le cose facili, le raffiche hanno modificato il comportamento della macchina. La monoposto era differente da una curva all’altra ed è stato difficile prendere un ritmo. Speriamo di avere un buon ... Leggi su oasport (Di domenica 25 ottobre 2020)commenta la propria prestazione in occasione del Gran Premio di Portimao, dodicesima tappa del Mondiale di F1 2020. L’alfiere di casa Alfa Romeo ha completato al 15° posto la prova portoghese alle spalle del britannico George Russell (Williams). Il pugliese ha dichiarato ai microfoni della propria formazione: “Mi è sembrata una gara molto lunga, resa ancora più difficile dal non avere una radio funzionante dopo il primo giro. Non avevo una comunicazione con la squadra e durante la corsa non siamo riusciti a risolvere il problema. Il vento non ha reso le cose facili, le raffiche hanno modificato il comportamento della macchina. Laerada unaall’altra ed è stato difficile prendere un ritmo. Speriamo di avere un buon ...

