Di Maio | «Calcio grande industria ma non è priorità | valuteremo se chiudere la Serie A»

(Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo quanto affermato da Luigi Diesiste la possibilità che il campionato diA possa essere sospeso Il Ministro degli Esteri Luigi Di, in un’intervista rilasciata ad Avvenire, ha affermato che l’ipotesi di una sospensione del campionato diA non è esclusa a priori dal Governo e nel caso verrà presa d’accordo con il CTS.– «Ilè unama in questa fase sono altre le priorità.il campionato diA? Ascolteremo con attenzione le valutazioni del CTS». Leggi sunews24.com

In un'intervista rilasciato a "Avvenire", il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si è espresso in merito al futuro del calcio dopo quanto sta accadendo in Italia per via della pandemia da Covid-19.