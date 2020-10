Coronavirus, Dpcm non cancella il coprifuoco stabilito da 6 Regioni: lockdown notturno resta in vigore (Di domenica 25 ottobre 2020) Il nuovo Dpcm non cancella il coprifuoco stabilito in alcune Regioni dalle ordinanze dei governatori per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La decisione di vietare ogni spostamento nelle ore notturne, in vigore già da qualche giorno in Lazio, Lombardia, Piemonte, Campania e Sicilia dalle ore 23:00 alle ore 05:00 e in Calabria dalle ore 00:00 alle ore 05:00, è infatti un provvedimento più restrittivo rispetto a quelli indicati nel Dpcm, mentre sarebbe decaduto se si fosse invece trattato di una misure più leggera.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Il nuovononilin alcunedalle ordinanze dei governatori per fronteggiare l’emergenza. La decisione di vietare ogni spostamento nelle ore notturne, ingià da qualche giorno in Lazio, Lombardia, Piemonte, Campania e Sicilia dalle ore 23:00 alle ore 05:00 e in Calabria dalle ore 00:00 alle ore 05:00, è infatti un provvedimento più restrittivo rispetto a quelli indicati nel, mentre sarebbe decaduto se si fosse invece trattato di una misure più leggera.L'articolo MeteoWeb.

