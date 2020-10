Conte spiega il Dpcm: «Non abbiamo introdotto il coprifuoco. Indennizzi sui conti correnti. Da martedì in Gazzetta ufficiale» (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Premier: «I ristori arriveranno direttamente sui conti correnti dei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l'Agenzia delle Entrate. Ci sarà credito dìimposta per affitto commerciale per i mesi di ottobre e novembre, verrà cancellata la seconda rata Imu dovuta per il 16 dicembre, confermata la cassa integrazione e una nuova indennità mensile per gli stagionali di turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport. Offriremo una ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sostegno per la filiera agro-alimentare. Cancellata Imu del 16 dicembre» Leggi su firenzepost (Di domenica 25 ottobre 2020) Il Premier: «I ristori arriveranno direttamente suidei diretti interessati con bonifico bancario attraverso l'Agenzia delle Entrate. Ci sarà credito dìimposta per affitto commerciale per i mesi di ottobre e novembre, verrà cancellata la seconda rata Imu dovuta per il 16 dicembre, confermata la cassa integrazione e una nuova indennità mensile per gli stagionali di turismo, spettacolo, lavori intermittenti dello sport. Offriremo una ulteriore mensilità del reddito di emergenza e misure di sostegno per la filiera agro-alimentare. Cancellata Imu del 16 dicembre»

