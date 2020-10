Calciomercato Juventus | Milik ha deciso | a gennaio via da Napoli

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 25 ottobre 2020) Dopo la travagliata estate diappena vissuta, Areknon ha ancora trovato una squadra e attende di scoprire il suo futuro da separato in casa con il. Il suo trasferimento, allaprima e alla Roma poi, sembrava cosa fatta, ma per un motivo o per un altro tutto è saltato. Il centravanti polacco ha un contratto con gli azzurri in scadenza a giugno prossimo. Dadunquesarà libero di firmare con qualsiasi club lui voglia e accasarsi altrove a parametro zero in estate. In questo senso la sua decisione in merito sarebbe già stata presa. LEGGI ANCHE:: ceduto in prestito, adesso può tornare LEGGI ANCHE:: Allegri al PSG, ...