Cagliari-Crotone 4-2 | giostra del gol alla Sardegna Arena

Il Cagliari ha battuto 4-2 il Crotone nell'anticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, trovando la seconda vittoria consecutiva in campionato. Primo tempo scoppiettante alla Sardegna Arena con gli ospiti in vantaggio con Messias (21'), ma rimontati da Lykogiannis (25') e Simeone (35'). Dopo il pari di Molina (43') la rete di Sottil prima dell'intervallo. Nella ripresa rosso a Cigarini e poker di Joao Pedro nel finale.Prossimo turno (quinta giornata): Sassuolo-Torino 3-3; Atalanta-Sampdoria 1-3, Genoa-Inter 2-2, Lazio-Bologna 2-1; domenica 25/10 ore 12.30 Cagliari-Crotone 4-2; ore 15: Benevento-Napoli, Parma-Spezia; ore 18 Fiorentina-Udinese, ore 20.45 Juventus-Verona; lunedì 26/10 ore 20.45 Milan-RomaClassifica: Milan 12, Sassuolo 11, Inter 10

