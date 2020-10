Benevento Napoli 1-0 LIVE: finisce il primo tempo (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Vigorito, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Benevento e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Vigorito”, Benevento e Napoli si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Benevento Napoli 1-0 MOVIOLA 45’+1 finisce IL primo tempo 44′ Traversa Manolas – Super stacco di Manolas, in anticipo da calcio d’angolo. Il pallone si stampa sulla traversa. 41′ Tiro Insigne – Classica azione di Insigne che rientra sul destro e calcia a giro. Parata fantastica di Montipò che mette in angolo. 38′ Occasione Fabian ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Vigorito, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 45’+1IL44′ Traversa Manolas – Super stacco di Manolas, in anticipo da calcio d’angolo. Il pallone si stampa sulla traversa. 41′ Tiro Insigne – Classica azione di Insigne che rientra sul destro e calcia a giro. Parata fantastica di Montipò che mette in angolo. 38′ Occasione Fabian ...

