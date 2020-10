VIDEO | Genoa 0-1 Inter | il gran goal di Lukaku per il vantaggio nerazzurro

(Di sabato 24 ottobre 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo dell'e della Serie A!

FraInter86 : RT @YaLautaro: Genoa 0-1 Inter (Romelu Lukaku) - Nicolo Barella Assist - OhWhatFun__ : RT @YaLautaro: Genoa 0-1 Inter (Romelu Lukaku) - Nicolo Barella Assist - COFFINBORNEGOD : RT @YaLautaro: Genoa 0-1 Inter (Romelu Lukaku) - Nicolo Barella Assist - sgt_pepper0ni : RT @YaLautaro: Genoa 0-1 Inter (Romelu Lukaku) - Nicolo Barella Assist - obengof : RT @YaLautaro: Genoa 0-1 Inter (Romelu Lukaku) - Nicolo Barella Assist -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Genoa

Nel match contro il Genoa, valevole per la quinta giornata del campionato di ... rientra sul sinistro e batte a rete superando Perin. In alto il video del gol.Episodio da moviola nel primo tempo di Genoa-Inter, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. A Marassi i ragazzi di Antonio Conte provano a sfondare la muraglia rosso ...