Scontro sui mezzi pubblici in Lombardia, Bussolati: “Fontana non sa di cosa parla” (Di sabato 24 ottobre 2020) La seconda ondata di Covid-19 sta mettendo a dura prova la Lombardia, dove l’ipotesi di un nuovo lockdown, probabilmente parziale, si fa sempre più insistente nei palazzi del potere. Il Presidente Attilio Fontana difende le proprie scelte, a partire dalla didattica a distanza per le superiori, nonostante le critiche del Pd e quello che il Governatore ha derubricato a “un misunderstanding” con il Sindaco di Milano Beppe Sala, coinvolto con gli altri primi cittadini nel confronto sulle misure da adottare e poi dichiaratosi sorpreso dalle scelte in merito alla scuola. Il Governatore leghista spiega che il trasporto pubblico locale funziona “in modo assolutamente accettabile, con una saturazione intorno al 50/55%” durante la giornata, ma che sussiste la necessità di “ridurre la pressione” nello spazio di un paio ... Leggi su tpi (Di sabato 24 ottobre 2020) La seconda ondata di Covid-19 sta mettendo a dura prova la, dove l’ipotesi di un nuovo lockdown, probabilmente parziale, si fa sempre più insistente nei palazzi del potere. Il Presidente Attilio Fontana difende le proprie scelte, a partire dalla didattica a distanza per le superiori, nonostante le critiche del Pd e quello che il Governatore ha derubricato a “un misunderstanding” con il Sindaco di Milano Beppe Sala, coinvolto con gli altri primi cittadini nel confronto sulle misure da adottare e poi dichiaratosi sorpreso dalle scelte in merito alla scuola. Il Governatore leghista spiega che il trasporto pubblico locale funziona “in modo assolutamente accettabile, con una saturazione intorno al 50/55%” durante la giornata, ma che sussiste la necessità di “ridurre la pressione” nello spazio di un paio ...

bryandeparma : RT @rizzi_paolo: #unpopularopinion A Napoli non è Bastiglia e non è Vandea. È il duro scontro con la realtà di una pandemia gestita da un p… - LeonardoCaciopp : RT @rizzi_paolo: #unpopularopinion A Napoli non è Bastiglia e non è Vandea. È il duro scontro con la realtà di una pandemia gestita da un p… - rizzi_paolo : #unpopularopinion A Napoli non è Bastiglia e non è Vandea. È il duro scontro con la realtà di una pandemia gestita… - barrymansixty1 : @stebellentani @martinoloiacono Se qualcuno pensava che la gente in caso di nuove chiusure sarebbe tornata a cantar… - Monica49590572 : @matteorenzi 2) Il confronto fra avversari é fondamentale per avvicinarsi o arrivare alla verità. Ed ecco spiegato… -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro sui Scontro sui nuovi incentivi alle quotazioni in borsa - MilanoFinanza.it Milano Finanza Pioggia di idee per il turismo Il rilancio parte con la battaglia

Quella del 22 dicembre 1509 sul fiume Po tra Polesella e Guarda non fu una delle tante battaglie dell’era moderna, ma uno scontro d’armi di importanza europea, tra i più innovativi dal punto di vista ...

Napoli, manifestanti in strada nella prima notte di coprifuoco, scontri davanti alla Regione

Centinaia di persone rispondono all'appello sui social. Il corteo contro De Luca aperto dallo striscione "Tu ci chiudi, tu ci paghi". Guerriglia ...

Quella del 22 dicembre 1509 sul fiume Po tra Polesella e Guarda non fu una delle tante battaglie dell’era moderna, ma uno scontro d’armi di importanza europea, tra i più innovativi dal punto di vista ...Centinaia di persone rispondono all'appello sui social. Il corteo contro De Luca aperto dallo striscione "Tu ci chiudi, tu ci paghi". Guerriglia ...