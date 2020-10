Raoul Bova e Rocio Munoz | la coppia vive un momento magico e lui non si accontenta del cinema

Leggi su aciclico

(Di sabato 24 ottobre 2020) Le prime pedalate sulla bicicletta sono ciò che più rimane impresso nei nostri ricordi di bambini. E anche per la Luna, 4 anni, questa sarà una giornata memorabile. Per lei è arrivato ildi impugnare il manubrio della sua bici a rotelle nuova di zecca, seguendo attentamente le istruzioni di papà, sotto l’occhio vigile di mamma Rocío. Anche la sorellina Alma, che ha appena 2 anni, si prende la sua parte. Ovviamente è troppo piccola per montare in sella, però reclama un “passaggio” sul manubrio, sostenuta dall’attore che dispensa dolcezze davvero speciali alle due figlie. Ultimamente si è occupato lui delle bambine quando la compagna era in tour teatrale lontano da casa, ma oggi la famiglia si è ritrovata unita per godersi una ...