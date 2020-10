(Di sabato 24 ottobre 2020) Dopo il weekend di campionato i top club europei si ritufferanno nella magia della coppe europee. L’di Antonio Conte sarà impegnato nella lunga trasferta per raggiungere lo stadio OSC Metalist di Kharkiv. Destinazione Ucraina dunque per i nerazzurri, che affronteranno lo. L’ultimo confronto contro gli ucraini è stato un dominio per Lukaku e compagni, che vincendo 5-0 si erano qualificati la scorsa estate alla finale di Europa, poi persa contro il Siviglia di Banega. Di seguito andremo ad analizzare ildi. LE PROBABILI FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE:(4-2-3-1): Trubin; Dodo, Khocholava, Bondar, Korniienko; Marlos, Maycon; Tete, Marcos Antonio, Solomon; Dentinho. All. ...

Pronostico di Shakhtar-Inter, 2a giornata di Champions League; la squadra di Conte dopo il pari dell'esordio deve andare a vincere assolutamente in Ucraina.