Parma-Spezia | Liverani | “C’è voglia di riscatto | servirà fame”

"C'è voglia di riscatto. Ad oggi l'unica cosa evidente è che il gruppo sta lavorando, sta cercando di fare sicuramente meglio. Quello che conteranno domani saranno la volontà, la voglia e la fame che ho visto questa settimana di andarsi a prendere questa vittoria". Queste le dichiarazioni di Fabio Liverani alla vigilia di Parma-Spezia ai microfoni del sito ufficiale del club. "Io credo che la squadra abbia lavorato bene – ha aggiunto l'ex Lecce – E' arrabbiata, un po' delusa dal risultato di domenica con l'Udinese ma ha la consapevolezza che sta lavorando e crescendo bene. Mi piace concentrarmi su questo. Il resto è storia e farà parte di questo campionato, non credo che sia utile ...

