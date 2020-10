Nuovo DPCM in arrivo: i cinema e i teatri verso la chiusura? (Di sabato 24 ottobre 2020) A Palazzo Chigi si discute il Nuovo DPCM in dirittura d'arrivo: il governo sta valutando la chiusura dei cinema e dei teatri da lunedì fino al prossimo 24 novembre. Contro il Coronavirus il Governo sta per emanare un Nuovo DPCM in arrivo che prevede la chiusura dei cinema e dei teatri: secondo le prime indiscrezioni sono previste nuove restrizioni da lunedì 24 ottobre fino al prossimo 24 novembre. Il premier ed i suoi ministri stanno lavorando a un Nuovo DPCM che sarà firmato nelle prossime ore e di cui probabilmente parlerà a breve - Giuseppe Conte sarà in diretta stasera sul Nuovo ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 ottobre 2020) A Palazzo Chigi si discute ilin dirittura d': il governo sta valutando ladeie deida lunedì fino al prossimo 24 novembre. Contro il Coronavirus il Governo sta per emanare uninche prevede ladeie dei: secondo le prime indiscrezioni sono previste nuove restrizioni da lunedì 24 ottobre fino al prossimo 24 novembre. Il premier ed i suoi ministri stanno lavorando a unche sarà firmato nelle prossime ore e di cui probabilmente parlerà a breve - Giuseppe Conte sarà in diretta stasera sul...

Agenzia_Ansa : Stop palestre e piscine, verso l'anticipo della chiusura dei locali. Possibile ripristino del divieto di spostamen… - Corriere : Stasera nuova conferenza stampa in diretta di Conte sul nuovo Dpcm - fanpage : ??ULTIM'ORA NUOVO DPCM, il Premier Conte potrebbe parlare intorno alle 20:30 - AlivertiMauro : Stavo leggendo la bozza del nuovo DPCM. Ma non ci siamo rotti di sopportare tutto ??????. Azzzz la distruzione del soc… - gba_mm : Dalla bozza del nuovo DPCM: 'sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sa… -